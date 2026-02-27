„Dies zeigt erneut, dass die Innsbrucker Klinik konstant zu den besten Kliniken der Welt gehört, was vor allem den Mitarbeitenden zu verdanken ist, die rund um die Uhr ihr Bestes geben“, freut sich Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele. Auch die beiden Geschäftsführer der tirol kliniken, Stefan Deflorian und Thomas Klestil, zeigen sich zufrieden: „Als tirol kliniken können wir nur die Rahmenbedingungen schaffen, um unseren Mitarbeitenden zu ermöglichen, tagtäglich und rund um die Uhr für die Tiroler Bevölkerung da zu sein. Umso mehr freut es uns, dass das Engagement und die Exzellenz aller Bereiche der Klinik weit über die Grenzen hinaus gesehen und geschätzt werden.“ <BR \/><BR \/>Die äußerst enge Verzahnung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung verschaffe der Uni-Klinik einen Vorteil, meint der Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, Gert Mayer. „Egal in welchem Bereich, man spürt in Innsbruck, dass alle immer ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, nämlich die bestmögliche Versorgung kranker Menschen. Das Ranking ist ein Beleg für die hohe Qualität der Arbeit hier in Innsbruck, worüber ich mich außerordentlich freue“, so Mayer. 2025 lag die Klinik Innsbruck weltweit auf Platz 56, konnte sich also heuer um drei Plätze verbessern.