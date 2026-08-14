Gegen 12 Uhr hatte das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Insassen reagierten schnell, verließen das Fahrzeug und holten auf einem nahegelegenen Hof Feuerlöscher. Damit konnten sie die Flammen selbst eindämmen und ein Übergreifen des Feuers auf den umliegenden Wald verhindern.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr Plaus erhöhte wegen der Waldbrandgefahr bereits auf der Anfahrt die Alarmstufe. Zusätzlich wurden die Feuerwehren aus Naturns und Staben alarmiert. Während die Wehr aus Staben in Bereitschaft blieb, führten die Einsatzkräfte aus Plaus und Naturns die abschließenden Löscharbeiten durch.