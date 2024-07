 Durnwalder redet Klartext zu Wolf und Bär: „Alles, was darüber liegt, soll getötet werden“

Nach dem wiederholten Bärenangriff im Trentino und den fast täglichen Wolfsrissen in Südtirol hat der SVP-Senator Meinhard Durnwalder im römischen Senat eine Gesetzesänderung eingebracht. Damit soll nun endlich etwas weitergehen in der leidigen Geschichte rund um die Großraubtiere in Südtirol.