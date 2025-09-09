<BR \/>Gegen 12.25 Uhr am Montag kam einer laut Polizei unbeteiligten Verkehrsteilnehmerin bei Innsbruck auf der Brennerstraße ein vermutlich schwer verletzter Fußgänger entgegen. <BR \/><BR \/>Laut einem Bericht des ORF Tirol soll der Mann blutüberströmt gewesen sein. Der Mann konnte lediglich angeben, dass er von einem Auto angefahren worden sei, heißt es in einer Aussendung der Polizei.<h3>\r\nGenauer Unfallort ließ sich nicht ermitteln <\/h3> Ein genauer Unfallort ließ sich in der Folge nicht ermitteln. Der Mann wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen um zweckdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes.