<BR \/><BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Prad war am Montagabend gegen 20.20 Uhr zum Einsatz gerufen worden: Auf der geraden Strecke zwischen Prad und Spondinig waren ein Pkw und ein Wildtier zusammengeprallt. Neben der Feuerwehr wurde auch das Weiße Kreuz Prad alarmiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244964_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244967_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Glücklicherweise blieb die betroffene Person unverletzt, an ihrem Wagen entstand hingegen Sachschaden. Das Tier konnte nicht mehr gerettet werden, berichtet die Feuerwehr. Das verendete Tier wurde dem örtlichen Jagdverein übergeben.