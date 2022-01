„Plötzlich und unerwartet“ gestorben? Was ein virales Video tatsächlich zeigt

Sie brechen auf Fußballfeld, Tennisplatz oder in der Halle zusammen: Ein viraler Video-Zusammenschnitt auf Facebook soll angeblich mehrere Sportler zeigen, die „plötzlich und unerwartet“ gestorben sind. Die vermeintlichen Todesfälle werden häufig mit der Corona-Impfung in Verbindung gebracht. Was ist dran an den Behauptungen?