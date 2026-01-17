Helga Seebacher hat in (fast) 53 Jahren viel mitgemacht. Innerhalb von zwei Jahren wurde sie zweimal schwanger, von zwei Söhnen, beide mit Namen Jari. Während die erste Schwangerschaft in der 26. Woche in einer Totgeburt endete, kämpfte der zweite Sohn Jari nach einer Frühgeburt tapfer um sein Leben – ein Kampf, den er nach acht Tagen verlor. „Beim Verlassen des Krankenhauses betraten wir eine ganz neue, bis dahin unbekannte Gefühlswelt. Die Angst um unseren Kleinen war verschwunden, abgelöst von überwältigender Trauer und Sehnsucht nach unserem Kind, das uns gerade verlassen musste“, beschreibt Helga Seebacher den Moment in ihrem Buch „Aufstehen. Weitergehen. Leben“. <BR \/><BR \/>Der Verlust und die Trauer saßen tief. Neben ihrem Mann war es vor allem ihre Mutter, die ihr durch diese schwere Zeit half. Nur einige Jahre später sollte sie auch diese Stütze verlieren: Beide Eltern starben innerhalb von zwei Jahren an derselben Krankheit. Zurück blieb ein emotionales Loch, tief im Inneren versteckt, aber stets präsent. Erst als Helga Seebacher im Jahre 2020 selbst plötzlich mit einer ernsten Krankheit diagnostiziert wurde, wurde sie wachgerüttelt. <BR \/><BR \/>„Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich wusste, so kann es auf keinen Fall weitergehen.“ Im Interview spricht sie über die Schattenseiten in ihrem Leben, über zehn Jahre der emotionalen Leere und darüber, dass Wohlbefinden und ein zufriedenes Leben oft harte Arbeit sind – aber auf jeden Fall möglich und erstrebenswert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262280_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Frau Seebacher, in Ihrem Buch „Aufstehen. Weitergehen. Leben“ geben Sie einen sehr intimen Einblick in die schwarzen Stunden Ihres Lebens. Wann fassten Sie den Entschluss, dieses Buch zu schreiben?<\/b><BR \/>Helga Seebacher: Als Abschluss meiner Ausbildung zur Neuromentaltrainerin 2021 sollten wir eine Diplomarbeit schreiben. Ich verwendete meine Schicksalsschläge als Grundlage und analysierte sie anhand von Neuromentaltechniken. Erst da wurde mir klar: Ich habe viel zu verarbeiten, aber auch viel zu sagen – und das tiefe Bedürfnis, meine Geschichte zu erzählen. <BR \/><BR \/><b>Sie sind studierte Psychologin, Mutter von zwei fast erwachsenen Töchtern und arbeiten im Frauenhausdienst. Warum die Entscheidung, sich auch noch zur Neuromentaltrainerin ausbilden zu lassen?<\/b><BR \/>Seebacher: Schon während meines Studiums hat mich der kognitive Ansatz der Psychologie stets interessiert. Es ist faszinierend zu erkennen, wie mächtig unsere Gedanken und Gefühle sind und wie sehr sie uns lenken. Nach meiner Diagnose und dem Entschluss, etwas ändern zu wollen, habe ich mich darauf zurückerinnert und entschlossen, die Ausbildung zu machen. <BR \/><BR \/><b>Sie bezeichnen die Diagnose Multiple Sklerose als Schlüsselmoment…<\/b><BR \/>Seebacher: Ja, das war gewaltig. Durch die plötzliche Krankheit und den kurz darauffolgenden Tod meiner Eltern war ich stark geprägt, wartete stets auf das nächste Übel. Und von einem Moment auf den anderen konnte ich nicht mehr sprechen. Ich dachte sofort an einen Hirntumor, ging vom Schlimmsten aus. Glücklicherweise wurden meine Befürchtungen schnell widerlegt, die Diagnose lautete Multiple Sklerose. Weder stark ausgeprägt noch lebensbedrohlich. Für mich war diese Erkenntnis vor allem eines, ein Geschenk! Ich wusste, ich muss mein Leben komplett ändern, vielleicht nicht nach außen, aber definitiv im Inneren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262283_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Was meinen Sie damit?<\/b><BR \/>Seebacher: Nach dem Verlust meiner Babys und meiner Eltern lebte ich zehn Jahre vor mich hin, „funktionierte“ nur noch. Nach außen hin war es kaum wahrnehmbar, aber innerlich war ich völlig abgestumpft. Ich spürte keinerlei Emotionen mehr, hatte weder Träume noch Ambitionen. Ich verfiel in eine Opferhaltung, wartete ständig nur auf den nächsten Schicksalsschlag. Und: Ich dachte, das sei völlig normal. Dass man nach solchen Erfahrungen nur noch „überlebt“, funktioniert, in ständiger Angst lebt. Ohne die Diagnose MS wäre ich noch heute in diesem „Funktioniermodus“ und hätte wohl nichts von dem, was ich seither erreicht habe, gemacht. Und da ich sowohl meinen mentalen als auch meinen körperlichen Lebensstil völlig umgekrempelt habe, bin ich guter Dinge, meine Krankheit in Schach zu halten. Ich spüre die Ruhe in meinem Körper – und sehr viele positive Dinge, die ihn gesund halten.<BR \/><BR \/><b>Wie äußert sich dieser „Funktioniermodus“?<\/b><BR \/>Seebacher: Nach vier aufeinanderfolgenden Schicksalsschlägen gab es für mich nur eines: nach vorne schauen. Der Schmerz und die Trauer waren zu groß, als dass ich sie ertragen hätte, also habe ich alles verdrängt. Meine Familie, vor allem mein Mann, merkte natürlich, dass etwas nicht stimmte. Aber außerhalb der eigenen vier Wände wusste kaum jemand von der Leere. Alle sagten mir ständig, ich sei so stark – und ich habe mich auch stark gefühlt. Obwohl ich nach der Beerdigung meiner Mutter nie mehr weinte. Nichts mehr fühlte. Anfangs machte ich mir Sorgen, aber nach ein paar Jahren habe ich auch das als normal angenommen.<BR \/><BR \/><b>Wie schlimm war es, das Erlebte nach all den Jahren zu konfrontieren?<\/b><BR \/>Seebacher: Dank der Techniken des Neuromentaltrainings gar nicht so schlimm. Während meiner Ausbildung konnte ich das Erlebte endlich aufarbeiten, in einem kontrollierten Umfeld. Besonders heftig hat mich die Trauerwelle erst erfasst, als ich das Erlebte für meine Diplomarbeit und später für mein Buch niederschrieb. Erst in diesem Moment habe ich die Trauer so richtig zugelassen und bin tief in meine Vergangenheit eingetaucht. Zurück zu jenen Momenten, als ich meine Babys verlor, als meine Eltern starben. Beim Schreiben habe ich sehr viel geweint. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich, wie wichtig es ist, diese negativen Emotionen zuzulassen. Sie vollends zu spüren, im ganzen Körper.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262286_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Ist Trauer in Ihren Augen hierzulande immer noch ein Tabuthema?<\/b><BR \/>Seebacher: Ein Tabuthema vielleicht nicht, aber viele wollen nicht darüber sprechen und es lieber nicht fühlen. Deshalb gibt es gegenüber Trauernden oft Erwartungshaltungen. Viele gehen davon aus, dass man ein halbes Jahr, nachdem man einen lieben Menschen verloren hat, auch wieder genug getrauert hätte. Ein definitives Tabuthema ist hingegen die Trauer nach dem Verlust von Babys oder Sternenkindern. In der Gesellschaft und auch von der Gesetzeslage her wird sie kaum anerkannt, auch nicht in Sachen Mutterschutz. Ich habe viele Sternenkind-Mütter begleitet und muss leider sagen: Sie haben es wirklich schwer.<BR \/><BR \/><b>Eine Sache ist es, sich selbst aus dem emotionalen Loch zu holen. Wie schaffen Sie es, anderen zu helfen?<\/b><BR \/>Seebacher: Einerseits, indem ich ihnen vorlebe und zeige, dass es möglich ist! Dass es nicht normal ist, ein Leben mit angezogener Handbremse zu führen. Was ich den Menschen mitgeben möchte, ist, dass man auch einen schweren Schicksalsschlag in etwas Positives verwandeln kann. So trage ich meine beiden Söhne und meine Eltern als meine Schätze in mir, sie begleiten mich jeden Tag und ich spüre, dass sie bei mir sind. Sie sind es, die mir heute helfen, ein schönes und lebenswertes Leben zu führen.<BR \/><BR \/><b>Welche Tipps geben Sie den Leserinnen und Lesern in Ihrem Buch mit?<\/b><BR \/>Seebacher: Ein wichtiger Punkt ist, sich bewusst zu machen, wie viel man eigentlich jammert – oder auch nur mit anderen mitjammert! Und sich dann das Jammern abzugewöhnen. Generell sollte man versuchen, den täglichen inneren Monolog zu steuern und zu beobachten: Was erzähle ich mir selbst eigentlich den ganzen Tag über? Neurowissenschaftler haben festgestellt, dass wir zu fast 100 Prozent jeden Tag dieselben Gedanken haben. Das mag in Ordnung sein, wenn man ein großartiges Leben führt und zufrieden ist. Wer aber etwas ändern möchte, muss im Kopf damit anfangen – und seine Gedanken neu programmieren. Genau dort setzt das Neuromentaltraining an.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Sie haben Ihre Trauer heute gut verarbeitet und wieder ins Leben gefunden. Wie oft arbeiten Sie heute noch daran, aktiv glücklich zu sein?<\/b><BR \/>Seebacher: Das hört nie auf, es ist eine kontinuierliche Arbeit an sich selbst. Mittlerweile habe ich aber die Gewissheit, dass ich weiß, wo ich ansetzen muss, um mich in Körper und Geist zu entlasten, und auch, dass es mir gelingt. Wenn dann wieder belastende Momente kommen, fühle ich mich innerlich gestärkt und besinne mich auf das, was ich gelernt habe.<BR \/><BR \/><b>Abschließend: Wie leben Sie Ihr Leben heute?<\/b><BR \/>Seebacher: Sehr viel intensiver und bewusster, weil ich wieder gelernt habe, meine Emotionen zuzulassen. Ich höre verstärkt in mich hinein und denke zukunftsorientiert – etwas, das ich zehn Jahre lang gar nicht gemacht habe. Ich habe meine zerplatzten Träume von damals wieder aufgenommen und setze sie um. Früher hätte ich nie gedacht, jemals ein Buch zu schreiben. Jetzt denke ich bereits über einen zweiten Band nach. Das wäre vorher nie möglich gewesen.