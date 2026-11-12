Rechnerisch entfällt rund jeder sechste Euro aus dem Haushaltsvoranschlag 2027-2029 auf den Bildungsbereich. Dennoch wurden kritische Stimmen rund um Personal, Gehälter und Klassenaufteilung in der Vergangenheit immer lauter. Ein Umstand, auf den die Bildungslandesräte Philipp Achammer, Daniel Alfreider und Marco Galateo nun mit konkreten Zahlen reagieren.<BR \/><BR \/>Auch wenn aufgrund des demografischen Wandels immer weniger Kinder die Schulbank drücken, sei der Rückgang der Schülerzahlen keineswegs ein Grund, die Mittel zu kürzen. Im Gegenteil: Inflationsbereinigt seien die Ausgaben aus dem Landeshaushalt für die Bildung seit 2016 um rund 25 Prozent gestiegen. Rechnerisch stehen damit jedem Schüler heute 4.821 Euro mehr zur Verfügung als noch vor zehn Jahren.<BR \/><BR \/>Auch bei den Gehältern habe das Land ordentlich Geld in die Hand genommen. Waren es 2016 noch 778 Millionen Euro, flossen 2025 bereits 1,12 Milliarden. Das entspricht einem Anstieg von rund 44 Prozent. „Und das, obwohl bis 2019 de facto keine Verhandlungen aufgrund des Stabilitätspaktes der Regierung möglich waren“, unterstreicht Achammer. <BR \/><BR \/>Von einem „Kaputtsparen“ könne angesichts dieser Zahlen jedenfalls keine Rede sein, lautete der Tenor der Pressekonferenz. In dieselbe Kerbe schlug auch der Landesrat für italienische Bildung Marco Galateo: „Der politische Wille, in das Bildungssystem zu investieren, ist da. Das zeigen nun auch die vorgelegten Zahlen.“ Einzig das italienische Bildungssystem konnte im Zehnjahresvergleich einen leichten Zuwachs von 0,9 Prozent verzeichnen. 1,2 Prozent weniger Schüler gab es 2025 an den ladinischsprachigen Schulsprengeln. An den deutschsprachigen Schulen drücken 208 Kinder weniger die Schulbank als noch vor zehn Jahren.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 177.78%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe title="Copy - Titel 2" frameborder="0" width="360" height="640" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https:\/\/view.genially.com\/6af47091b3b6297202862c07" type="text\/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"><\/iframe> <\/div> <\/div><\/div>\n<h3>\r\nInklusion Priorität Nr. 1<\/h3>Wie die Praxis im Schulalltag zeigt, gehen sinkende Schülerzahlen aber nicht mit weniger Herausforderungen einher. Das Bildungsressort setzt dabei auf einen schrittweisen Ausbau der personellen Ressourcen. So soll ein neuer Berechnungsschlüssel von 0,5 Stellen je Funktionsdiagnose eingeführt und zusätzlich eine Vollzeitstelle je 400 Schüler geschaffen werden. „Dieser stufenweise Ausbau kann aber nur funktionieren, wenn wir mit einem eigenen Südtiroler Ausbildungsweg Personal qualifizieren“, gibt Achammer zu bedenken. Außerdem sollen ab dem kommenden Schuljahr 2027\/28 Personalressourcen direkt den Schulsprengeln und Direktionen zugewiesen werden.<BR \/><BR \/>„Unser oberstes Ziel ist die Chancengleichheit. Familiäre, soziale, finanzielle oder sprachliche Faktoren können diese beeinträchtigen“, so Achammer. Mit zusätzlichen Investitionen soll hier gezielt gegengesteuert werden.