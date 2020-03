Podini-Stiftung kauft ein Beatmungsgerät

„Jeder Einzelne ist aufgerufen, seinen Beitrag in dieser dramatischen Situation zu leisten, in der kollektives Verantwortungsbewusstsein mehr denn je gefragt ist. Diese Überlegung hat die Podini-Stiftung veranlasst konkret etwas zu unternehmen“, erklärt Giovanni Podini.Nach Rücksprache mit den Entscheidungsträgern der Landesregierung und der Sanitätseinheit, um zu verstehen, wo im Augenblick am ehesten Hilfe nötig ist, hat die Stiftung beschlossen, ein Beatmungsgerät für die Intensivstation anzukaufen und zur Verfügung zu stellen.Eine Investition von rund 130.000 Euro mit dem Ziel die Gemeinschaft in diesem Moment großer Not zu unterstützen.

stol