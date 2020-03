Polen: 275 Kilogramm Heroin sichergestellt

Laut Innenminister Mariusz Kaminski stammte das Heroin aus dem Nahen Osten und sei für den Markt in Westeuropa bestimmt gewesen.Ein Sprecher der Polizei sagte, bei einer gemeinsamen Aktion mit den Sicherheitsbehörden in Belgien, den Niederlanden und der Türkei gegen den Drogenring seien in der vergangenen Woche insgesamt 13 Personen festgenommen worden, darunter ein Pole.Das in Polen beschlagnahmte Heroin sei in vier Containern mit Steinen versteckt gewesen.

apa