Polen plant längere Isolation bei Delta-Variante

Das geht aus einer neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor, wie das Nachrichtenportal „Gazeta.pl“ am Samstag berichtete.Die Änderung soll demnächst im Amtsblatt veröffentlicht werden und damit in Kraft treten. Bisher galt, dass die Isolierung bereits nach 10 Tagen beendet werden kann, wenn der Betroffene keine Symptome mehr zeigt.Das Gesundheitsministerium in Warschau meldete am Samstag 122 Neuinfektionen und 6 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie starben in dem EU-Mitgliedstaat 75 241 Infizierte. Polen hat knapp 38 Millionen Einwohner.

dpa