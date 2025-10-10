Danach habe der Dickhäuter das Fahrzeug angegriffen und komplett zerstört. Moyos vier Kollegen seien nach Angaben der Polizei teils schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die fünf Männer seien nach einer Parlamentssitzung in Harare nach Hause gefahren. In der Nähe des Unfallorts befindet sich ein privater Wildpark, in dem zahlreiche Elefanten leben. Vor allem während der Trockenzeit zwischen April und Oktober wandern die Dickhäuter auf der Suche nach Wasser und Futter großräumige Gebiete ab.