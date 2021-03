Politrenten: Genugtuung über Freispruch

Mit dem Freispruch der beiden ( STOL hat berichtet ) sei gerichtlich klargestellt, dass „die Abgeltung der Altmandatare von allem Anfang an völlig im Einklang mit gesetzlichen Normen erfolgt“ sei.Dies stellt der Vorsitzende des SVP-Clubs der Altmandatare, Bruno Hops, in einer Aussendung fest.Die ehemalige Regionalratspräsidentin Rosa Thaler habe 7 Jahre lang auf Gerechtigkeit warten müssen. Nun sei zweifelsfrei erwiesen, „dass ihre Handlungsweise unter strenger Beachtung aller Normen“ erfolgt sei.Auch der Sprecher der Vereinigung der ehemaligen Regionalratsabgeordneten, Claudio Taverna, und der Präsident der Vereinigung, Franz Pahl, bringen in einer Aussendung ihre „große Genugtuung“ über den Freispruch zum Ausdruck.Man werde zu gegebener Zeit zur „moralischen, juristischen und politischen Verantwortung“ von Personen Stellung nehmen, die seit 2014 die Rechtmäßigkeit in Frage gestellt und opportunistisch reagiert hätten. Nun erwarte man sich von den politisch Verantwortlichen eine seriöse Behandlung offener Fragen und die Anwendung geltender Normen, heißt es abschließend in der Presseaussendung.

dol/stol