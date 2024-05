Polizei am Brenner nimmt gesuchten Mann fest

Der 57-jährige italienische Staatsbürger wurde am 25. April am Brenner erwischt, als er mit einem Zug von Österreich aus einreisen wollte. Der Mann war mehrfach vorbestraft und es lag ein Haftbefehl gegen ihn vor: Er muss noch 14 Monate und 20 Tage im Gefängnis absitzen.2 Tage später, am 27. April, kontrollierte die Polizei einen rumänischen Staatsbürger, der mit einem EC-Zug nach München unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er eigentlich im Hausarrest sein sollte. Daraufhin wurde er festgenommen.