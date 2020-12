Polizei beendet illegales Glücksspiel: 252.000 Euro in bar gefunden

Bei Durchsuchungen in einem Gebäude im Stadtteil Wandsbek in der Nacht zu Samstag stellten die Beamten 4 Glücksspielautomaten, 3 Spieltische mit Karten und Würfeln, diverse Jetons sowie 252.000 Euro Bargeld sicher, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.In dem durchsuchten Gebäude trafen die Beamten auch die 24 Männer im Alter von 23 bis 66 Jahren an. Die Polizei hatte zuvor Hinweise auf das illegale Glücksspiel erhalten und daraufhin einen Durchsuchungsbefehl beantragt.

dpa