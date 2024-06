Polizei bekommt Zuwachs: 43 neue Beamte im Land

Für 24 neue Beamte geht es nach Bozen

„Es sind junge Leute aus allen Provinzen Italiens voller Enthusiasmus über ihre Lebensentscheidung, sich dem Schutz der Schwächeren und für die Sicherheit der Personen verschrieben zu haben.“ Mit diesen Worten hieß Quästor Paolo Sartori am Mittwoch 43 neue Polizisten im Land willkommen.24 der neuen Beamten werden die Quästur in Bozen unterstützen, während die anderen 19 Polizisten den Gemeinden Meran, Bozen, Brixen, Innichen und Brenner zugewiesen werden.Die neuen Polizisten werden, von erfahreneren Kollegen begleitet, ihre ersten Schritte im Büro für Kabinettsangelegenheiten, in der Einwanderungsbehörde, bei der Verwaltungspolizei, aber auch in der Abteilung für Verbrechensbekämpfung und beim Streifendienst machen.