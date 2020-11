Polizei entdeckt Kokain mit Millionenwert in italienischem Hafen

Die Drogen seien in einem Container für gefrorene Muscheln aus Chile versteckt gewesen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Täter hatten demnach rund 800 Päckchen des Rauschgifts mit einem Gesamtgewicht von etwa 930 Kilo in 37 Taschen verpackt.Das Kokain hätten sie nach Angaben der Polizei noch bis zu 4 Mal schneiden können – dies hätte den Kriminellen am Ende Einnahmen von rund 186 Millionen Euro eingebracht. Fündig wurden die Beamten unter anderem mit Hilfe von speziellen Scannern.

dpa