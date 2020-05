Polizei findet über 12 Millionen Euro Bargeld

Die Polizei in Eindhoven hat in einem verborgenen Raum in einer Wohnung 12,5 Millionen Euro Bargeld entdeckt. Es ist der bisher höchste Betrag, der in den Niederlanden an einem Ort gefunden wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.