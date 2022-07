Polizei fischt Lkw mit heißer Ladung von der Brennerautobahn: 34 Kilo Kokain

Der Lkw-Fahrer, der auf der Brennerautobahn in Richtung Süden unterwegs war, wurde von der Straßenpolizei bei der Mautstelle Sterzing kontrolliert. In der Fahrerkabine des Lastwagens wurden 34 Kilogramm Kokain entdeckt und beschlagnahmt.Der Mann, ein albanischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Italien, wurde festgenommen und sitzt nun in Bozen im Gefängnis. Das Haftprüfungsverfahren ist für Mittwoch anberaumt worden. Die Drogen waren nicht für den Südtiroler Markt bestimmt.