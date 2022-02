Polizei: Gewalttäter verhaftet, Drogendealer angezeigt

Der Mann aus Marokko war bereits des Landes verwiesen worden, nachdem er für den versuchten Mord und die Körperverletzung 2018 in Udine verurteilt worden war.Auch ein 28 Jahre alter Tunesier, der mit gefälschten Papieren nach Italien gekommen war, wurde festgenommen: Beamte der Bozner Quästur spürten ihn in einem verlassenen Gebäude in der Industriezone auf.In der Nacht zum Donnerstag kontrollierte eine Streife ein großes Auto in der Drususallee: Aus dem Autofenster schlug den Polizeibeamten ein ekelerregender Geruch entgegen, wie in einer Aussendung erklärt wird: Der Fahrer, ein 25-jähriger albanischer Staatsbürger, hatte 7,5 Gramm Kokain und 19 Gramm Haschisch dabei und offensichtlich auch gerade Drogen konsumiert.In Panik versuchte der Mann zu fliehen, indem er über ein Schutzgeländer an einer Rampe in der Tiefgarage kletterte – ein falscher Schritt und er wäre 6 Meter tief gestürzt. Die Polizisten hielten ihn auf, aber er versuchte, sich durch Schieben und Stoßen aus dem Griff der Beamten zu befreien. Auch bedrohte er sie aufs Schärfste.Der Mann wurde zur Identifizierung auf die Polizeiwache gebracht, beruhigt und auf freiem Fuß angezeigt; außerdem wurden bei ihm 190 Euro beschlagnahmt, bei denen es sich vermutlich um den Erlös aus dem Drogenhandel handelt.

stol