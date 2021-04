Großeinsatz gegen Mafia in Italien – Fast 100 Festnahmen

Sie seien am Montagmorgen gegen Mitglieder des „Strisciuglio“-Clans vorgegangen, teilten die Carabinieri in der Hauptstadt der Region Apulien mit. Am Vormittag wollten die Ermittler weitere Informationen auf einer Pressekonferenz bekannt geben.Medienberichten zufolge werden den Verdächtigen unter anderem Mafia-Vereinigung, Erpressung und Drogenhandel vorgeworfen. Der überwiegende Teil der Festgenommenen soll demnach in Haft kommen. Die Polizei war auch Ende März gegen den Clan wegen ähnlicher Anschuldigungen vorgegangen.Außerdem rückten die Beamten am Montag in 14 italienischen Provinzen zu Einsätzen gegen die nigerianische Mafia Black Axe aus, wie die Ermittler in der Stadt L'Aquila, rund 120 Kilometer östlich von Rom, mitteilten. Den Verdächtigen werden demnach unter anderem Drogenhandel, Ausbeutung durch Prostitution, Betrug und Geldwäsche mittels Kryptowährungen vorgeworfen.Zuletzt hatten italienische Mafia-Ermittler immer wieder größere Einsätze mit Dutzenden Festnahmen aus ganz Italien gemeldet. Gegen die kalabrische 'Ndrangheta läuft seit Januar ein großer Gerichtsprozess in der Stadt Lamezia Terme. Dort sind mehr als 300 mutmaßlich Mitglieder der als sehr brutal geltenden Mafia angeklagt.

apa/stol