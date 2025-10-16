Unter den Gesuchten war ein 45-Jährige, wohnhaft im Ausland, der mit dem Zug die Grenze nach Österreich überqueren wollte, als die Beamten ihn am Brenner kontrollierten. Das geht aus einer Aussendung der Polizei hervor. Eine Abfrage in der Datenbank ergab, dass der Mann mehrfach vorbestraft war und per Haftbefehls gesucht wurde -erlassen von der Staatsanwaltschaft Ancona. Demnach musste der Mann noch eine Freiheitsstrafe von vier Monaten sowie eine Geldstrafe von 100 Euro verbüßen.<BR \/><BR \/>Kurz vor seiner Ausreise am Brenner kontrollierten die Beamten auch den 68-jährigen Gesuchten. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Vorverhandlungsrichters von Bozen aus März des Vorjahres vor. Er wird beschuldigt, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Eigengeldwäsche in Millionenhöhe begangen zu haben. <BR \/><BR \/>Die beiden Männer wurden ins Bozner Gefängnis überstellt.