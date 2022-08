Polizei im Dauereinsatz: 2 Festnahmen, 12 Anzeigen

Selten sind so viele Urlauber in Südtirol und so viele Südtiroler im Land unterwegs wie Mitte August: Nicht nur für den Tourismus bedeutet das Hochsaison, auch die Staatspolizei intensiviert ihre Tätigkeit. 900 Personen und 376 Fahrzeuge haben die Beamten zwischen Donnerstag und Samstag überprüft: 2 Personen wurden festgenommen, 12 angezeigt – unter anderem wegen Diebstählen.