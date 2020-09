Polizei im Kampf gegen Motorrad-Rowdies und Raser

Insgesamt 47 Fahrzeuge kontrollierte die Polizei am Samstag am Mendelpass. In 15 Fällen wurde dabei eine Strafe ausgestellt, in den meisten davon wegen Geschwindigkeitsüberschreitung oder Missachtung der Bodenmarkierungen auf der Fahrbahn.Außerdem entzogen die Beamten 2 Motorradfahrern aus Deutschland den Führerschein, weil diese ein verbotenes Überholmanöver durchgeführt hatten.Einen Führerschein entzog die Polizei am Sonntag auch einem Pkw-Lenker. Dieser war mit 146 Stundenkilometern auf der MeBo unterwegs, obwohl auf dem Abschnitt nur 90 Stundenkilometer erlaubt waren. Neben seinem Führerschein musste der 60-jährige Fahrer auch 544 Euro als Strafe abgeben.Ebenso am Sonntag intervenierten Polizeibeamte nach einem Unfall zwischen 2 Fahrzeugen bei der MeBo-Einfahrt Eppan und kümmerten sich um die Sicherung der Straße und die Ermittlungen zum Unfallhergang.

