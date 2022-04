Polizei in Italien beschlagnahmt 82.000 Liter Dieselkraftstoff – 7 Anzeigen

Die Verdächtigen benutzten eine Reihe falscher Bezeichnungen, um auf den Dokumenten die großen Mengen an illegal aus dem Ausland importierten Diesel zu vertuschen. Die hinterzogenen Benzinsteuern betragen mehr als 50.000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit.Die Fahrer der 3 aus Österreich und Deutschland kommenden Lastwagen berichteten, über die Provinzen Udine und Triest nach Italien gelangt zu sein. Sie erklärten, dass sie chemische Stoffe nach Neapel und Bari transportierten. Sie legten unvollständige Begleitpapiere vor, in denen fiktive Unternehmen mit Sitz in Bulgarien, den Niederlanden, Malta, der Tschechischen Republik und Deutschland angegeben waren, teilte die Polizei mit. Die Bestätigung, dass es sich nicht um chemische Stoffe, sondern um Diesel handelte, ergab sich aus der Analyse eines Chemielabors in Venedig.Eine Untersuchung der italienischen Justizbehörden ergab zuletzt, dass der internationale Handel bzw. Schmuggel mit Erdölprodukten floriert. Diese Ölprodukte werden aus Raffinerien in Österreich, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn abgezweigt und in Italien auf den Markt gebracht.