Polizei in Italien nimmt 85 mutmaßliche Mafiosi fest

Die Ermittler hätten insgesamt 85 Männer und Frauen festgesetzt, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. 63 von ihnen seien in Haft gekommen, 18 stünden unter häuslichem Arrest, gegen 4 hätten die Behörden Meldeauflagen verhängt.Die mutmaßlichen Kriminellen der sizilianischen Mafia Cosa Nostra müssen sich unter anderem wegen Drogenhandels, Mafia-Vereinigung, Korruption und Erpressung verantworten, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittler nahmen die Menschen nach eigenen Angaben unter anderem auf Sizilien in den Städten Palermo und Trapani fest, aber auch in Neapel und der Hauptstadt Rom.Die Festnahmen konzentrierten sich dem Bericht zufolge auf 5 Mafia-Gruppen. Darunter seien auch führende Mitglieder der im Drogenhandel berüchtigten Vitale-Familie gewesen.

apa