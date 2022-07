Polizei intensiviert Grenzkontrollen

In den vergangenen Tagen hielten sie 62 Fahrzeuge an und überprüften 164 Personen. Rund 60 ausländische Staatsbürger wurden auf die Polizeistation begleitet, um die Voraussetzungen für die Einreise zu überprüfen. 2 Personen wurden verhaftet.Ein tunesischer Staatsbürger wurde an Bord eines Eurocity-Zuges kontrolliert. Da er bereits aus Italien ausgewiesen worden war, wurde er verhaftet und in einem Schnellverfahren vor dem Gericht in Bozen zu 8 Monaten Haft verurteilt.Weiters verhafteten die Polizisten einen Pakistaner, der bei Kontrollen eines EC-Zuges einen pakistanischen Dienstpass vorzeigte, den Staatsbeamte in Pakistan für Dienstreisen ins Ausland erhalten. Das Dokument war gefälscht.