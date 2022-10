Polizei macht Millionen-Drogenfund auf Sizilien

Polizisten der Finanzpolizei und des Zolls fanden die Pakete im Hafen der ostsizilianischen Großstadt Catania in einem Überseecontainer aus Ecuador, in dem tropische Früchte lagerten, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Den Beamten fiel demnach eine unregelmäßige Schweißnaht auf dem Dach des Containers auf, die sich von Feuerwehrleuten öffnen ließ.Unter der Verkleidung kamen in der Isolierung des Containers 96 Pakete sehr reinen Kokains zum Vorschein, wie es weiter hieß. Der Polizei zufolge hätten die insgesamt rund 110 Kilogramm Kokain bei weiterer Verarbeitung rund 12 Millionen Euro auf dem Markt einbringen können.