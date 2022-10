Polizei muss zu „Taser“ greifen

443 Personen und 125 Fahrzeuge wurden vergangene Woche kontrolliert. 2 Personen wurden festgenommen, 18 wurden wegen verschiedener Delikte wie unter anderem Widerstandes gegen die Staatsgewalt, Drogenbesitzes und Diebstahls angezeigt.Ein Mann wurde wegen Drogenbesitzes mit Absicht zum Drogenhandel und Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen. Bei der zweiten Festnahme handelte es sich um einen ausländischen Staatsbürger, der nach seiner Abschiebung unerlaubt wieder nach Italien zurückgekehrt war.Außerdem wurde eine Person angezeigt, die bei einem Streit vermutlich wegen Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit Drogenhandel einen anderen Mann mit einem Messer am Auge verletzte. Die Polizeibeamten mussten deshalb zum „Taser“ greifen. Dieser musste aber nicht eingesetzt werden, da der bloße Anblick genügte, um den Angreifer abzuschrecken und von dem Angegriffenen abzulassen.Zu 4 Anzeigen wegen Drogenbesitzes und -handels kam es, nachdem die Finanzpolizei mit Drogenspürhunden zahlreiche Drogen gefunden und beschlagnahmt hat. Insgesamt 100 Gramm Haschisch, 9 Gramm Kokain und 4 Gramm Heroin sowie 5000 Euro Bargeld wurden demnach gefunden.Zudem konnte die Polizei einen gestohlenen Roller sowie 3 Bancomat-Karten den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Weiter wird ein ausländischer Staatsbürger, der sich nicht an die Aufenthaltsbestimmungen hielt und als potenziell gefährlich für die Sicherheit der Bürger eingestuft wurde, in sein Herkunftsland zurückgebracht. Einige Anzeigen gab es außerdem aufgrund von Verstößen gegen Aufenthaltsverbote.