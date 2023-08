Polizei nimmt 2 gefährliche Männer fest – Einer wird abgeschoben

Gefährlicher Malier festgenommen

Die Polizei von Brixen nahm den 40-jährigen moldawischen Staatsbürger fest, weil er bereits mehrmals angezeigt worden war. Unter anderem hatte er seine Ex-Frau belästigt, war unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs gewesen, hatte Widerstand gegen die Staatsgewalt gezeigt, und illegale Waffen mit sich geführt.Der Mann hielt sich in den vergangenen Wochen in Brixen auf und fiel dort wegen seines auffallenden Alkoholmissbrauchs auf: Er pöbelte wiederholt Leute an, die Polizei musste immer wieder ausrücken.Nach Durchführung der nötigen Verfahren wurde er nun in das Abschiebezentrum von Rom gebracht. Von dort soll er in sein Ursprungsland zurückgebracht werden.Auch einen 26-jährigen Malier nahm die Polizei fest. Der Richter hatte seine Festnahme angeordnet, weil der Mann als gefährlich gilt. Er soll in den vergangenen Monaten einen ausländischen Staatsbürger und seine Familie, die in Bozen wohnt, mehrfach belästigt, bedroht und angegriffen haben.Außerdem soll der 26-Jährige im Juni eine Frau ausgeraubt haben. Der Mann verkehrte im Bozner Drogenmilieu, eine Prügelei im Bahnhofspark und Bedrohung von Polizisten sind aktenkundig.Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam und brachte ihn ins Bozner Gefängnis.