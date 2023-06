Polizei nimmt gesuchten Verbrecher in Sterzing fest

Die Polizei kontrollierte verstärkt am Bahnhof von Brenner, an der Mautstation in Sterzing und auf der Brennerstaatsstraße. Insgesamt wurden 400 Menschen und 200 Fahrzeuge kontrolliert.Bei den Kontrollen ging den Beamten bei der Mautstation in Sterzing ein italienischer Staatsbürger ins Netz, der gesucht wurde, da er eine Haftstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten absitzen muss. Er war wegen Drogenhandel verurteilt worden.5 weitere Personen ausländischer Herkunft wurden in einem Zug aufgehalten, der von Österreich kam. Ihre Papiere waren nicht in Ordnung.