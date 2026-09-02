<BR \/>Ausgangspunkt des Einsatzes war eine Meldung über mehrere Personen, die sich offenbar unbefugt in drei leerstehenden Gebäuden in der Schlachthofstraße aufhielten. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Zugänge zu den Gebäuden mit verschweißten Metallgittern versperrt waren, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht.<BR \/><BR \/>Im Inneren fanden die Polizisten unter anderem Müll, Koffer und persönliche Gegenstände vor. Dies deutete darauf hin, dass die Gebäude vorübergehend als Unterkunft genutzt wurden. Bei den weiteren Kontrollen konnten die Bewohner schließlich identifiziert werden, einige von ihnen hatten auch Zelte in den Gebäuden aufgestellt.<BR \/><BR \/>Die Personen wurden aufgefordert, ihre persönlichen Gegenstände zusammenzupacken und die Gebäude zu verlassen. Insgesamt wurden 19 Personen wegen unbefugter Besetzung und Sachbeschädigung angezeigt.<BR \/><BR \/>Bei weiteren Überprüfungen stellte sich zudem heraus, dass gegen einige der Personen ein Aufenthaltsverbot für das Gemeindegebiet von Bozen vorlag. Auch wegen der Missachtung dieser Maßnahme wurden sie bei der Justiz angezeigt.