Polizei räumt Gebäude in Bozen – Vorbestrafte Bewohner abgeschoben

Das Gebäude in der Achille-Grandi-Straße wurde entgegen den Vorschriften besetzt. Die Polizei stürmte es und identifizierte 23 Bewohner. Einige waren italienische, andere ausländische Staatsbürger.Alle Bewohner hatten keinen fixen Wohnsitz und viele von ihnen waren bereits vorbestraft oder polizeibekannt. Sie hätten das Gebäude als vorübergehende Bleibe oder möglicherweise als Basis für kriminelle Aktivitäten genutzt, so die Polizei Das Gebäude wurde geräumt und die Bewohner in die Quästur gebracht. Dabei wurden unter anderem eine 31-jährige Marokkanerin und ein 39-jähriger Tunesier abgeschoben. Beide hatten keine Aufenthaltsgenehmigung, die 31-Jährige war zudem vorbestraft.