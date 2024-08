Polizei: Schwer bepackt in Bozen geschnappt

Gestern Abend bemerkte ein Team von Streifenpolizisten in der Duca-d'Aosta-Straße 2 verdächtig wirkende Männer – später identifiziert als A. R., ein 35-jähriger Palästinenser, und A.H.I., ein 29-jähriger Syrer, mit einigen Vorstrafen –, die beim Anblick der Beamten die Flucht ergriffen. Sie waren auf Fahrrädern unterwegs, einer trug einen großen Rucksack.Einige Stunden zuvor waren die beiden bereits einmal in eine Polizeikontrolle geraten – da hatten sie allerdings weder die Räder noch den Rucksack dabei gehabt. Wie sich zeigte, war es Diebesgut: die Fahrräder, eine „Playstation 5“-Konsole mit 2 Joysticks, ein Netzkabel und eine CD mit einem Videospiel beschlagnahmten die Polizisten.Die beiden Männer hatten nämlich keine plausible Erklärung für die Herkunft der Waren. Aus diesem Grund wurden sie bei der Staatsanwaltschaft wegen Hehlerei angezeigt.In Anbetracht der Geschehnisse, ihrer Vorstrafen und ihres irregulären Aufenthalts in Italien hat Quästor Paolo Sartori , parallel zum Gerichtsverfahren, Ausweisungsbefehle gegen A. R. und A.H.I. erlassen. Sie müssen Italien verlassen.