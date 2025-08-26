Die Gesichtserkennung sei an zwei Zugängen zu dem Bereich des Straßenumzugs zum Einsatz gekommen. Dabei habe das System knapp 100 Mal Alarm geschlagen, was zu mehr als 60 Festnahmen geführt habe, hieß es in der Mitteilung. Durch die automatische Erkennung konnten demnach 30 registrierte Sexualstraftäter von den Beamten gestoppt und auf die Einhaltung ihrer Auflagen hin überprüft werden. Zwei davon seien festgenommen worden.<BR \/><BR \/>Der Notting Hill Carnival in der britischen Hauptstadt gilt als eines der größten Straßenfeste Europas. Er wurde Ende der 50er Jahre von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen und zog in diesem Jahr nach Schätzung der BBC bis zu zwei Millionen Teilnehmer und Schaulustige an. In den vergangenen Jahren kam es dabei immer wieder zu Gewalttaten.