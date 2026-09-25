Am gestrigen Abend waren Beamte der Streifenpolizei in der Trientstraße in Bozen unterwegs, als sie einen Mann bemerkten, der sich mit einer Frau stritt. Den Angaben der Polizei zufolge war der Mann bereits wegen früherer Delikte im Zusammenhang mit dem Drogenhandel polizeibekannt.<BR \/><BR \/>Die Beamten beschlossen daraufhin einzuschreiten und den Mann einer eingehenden Kontrolle zu unterziehen. Als er die Polizisten bemerkte, sprang er auf eine niedrige Mauer am Ufer des Eisacks. Dabei drohte er, sich rückwärts hinunterzustürzen, und versuchte gleichzeitig, mehrere verschweißte Päckchen loszuwerden.<BR \/><BR \/>Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den Polizisten. Schließlich konnte er überwältigt und zur Polizeidienststelle gebracht werden.<h3>\r\nPolizist bei Einsatz verletzt<\/h3>Dort stellten die Beamten bei ihm 15 Portionen Heroin, acht Portionen Kokain und eine Portion Marihuana sicher. Zudem wurden ein Messer und 140 Euro Bargeld beschlagnahmt. Laut Polizei wird das Geld als Erlös aus dem Drogenhandel betrachtet.<BR \/><BR \/>Bei dem Verhafteten handelt es sich um einen 47-jährigen nigerianischen Staatsbürger und Asylbewerber, gegen den bereits polizeiliche Vorbelastungen vorlagen.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen wurde der Mann wegen Widerstands gegen einen Amtsträger, Verletzung eines Amtsträgers sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zweck des Drogenhandels verhaftet. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.<BR \/><BR \/>Auch die eingesetzten Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. Ihre Verletzungen wurden mit einer Heilungsdauer von zehn beziehungsweise sieben Tagen eingestuft.