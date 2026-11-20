Im Zuge der Einsätze wurden mehrere Personen angezeigt. So identifizierten Beamte des Streifendienstes anhand von Videoaufzeichnungen den mutmaßlichen Täter eines Diebstahls, der sich in einem Café im Stadtviertel Don Bosco ereignet hatte. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus Litauen mit polizeilichen Vorbelastungen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. <BR \/><BR \/>Ebenfalls im Rahmen der verstärkten Kontrollen überprüfte eine Polizeistreife am Donnerstagabend in der Kapuzinergasse ein Fahrzeug mit zwei Insassen im Alter von 39 und 36 Jahren. Beide Männer sind rumänische Staatsbürger und bereits polizeibekannt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten mehrere mutmaßliche Einbruchswerkzeuge: eine Zange, drei Schraubenzieher, ein Teppichmesser und einen Knarrenschlüssel. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Aufgrund des Fundes bestand der Verdacht, dass die beiden Männer einen Diebstahl in einem Gewerbebetrieb der Umgebung vorbereiteten. Sie wurden zur Quästur gebracht und wegen des Mitführens von Gegenständen, die als Waffen eingesetzt werden können, angezeigt.<BR \/><BR \/>Weitere Anzeigen betrafen zwei junge italienische Staatsbürgerinnen, denen ein versuchter Diebstahl in einem Gewerbebetrieb vorgeworfen wird, sowie einen 27-jährigen marokkanischen Staatsbürger. Letzterer soll Lebensmittel aus einem Supermarkt in Bozen gestohlen haben. Zudem wurden zwei ausländische Staatsbürger angezeigt, weil sie sich über ein gegen sie verhängtes Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen hinweggesetzt haben.<BR \/><BR \/>Die verstärkten Kontrollen erstreckten sich über zwei Tage. In diesem Zeitraum identifizierten die Einsatzkräfte insgesamt 80 Personen und überprüften fünf Fahrzeuge.