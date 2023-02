Polizei verstärkt Kontrollen in Meran

An der Reichsstraße in Sinich sowie am Rennstallweg wurden einige Dutzend Autofahrer angehalten und kontrolliert.Auch am und in der Gegend um den Bahnhof wurden Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden einige Gramm Haschisch beschlagnahmt und der Besitzer angezeigt.Im Besitz einer jungen Frau wurde indes Marihuana gefunden.Insgesamt wurden 52 Personen kontrolliert. Darunter ein ausländischer Staatsbürger, der sich unrechtmäßig im Land aufhielt. Es wurde ein Verfahren zur Ausweisung in die Wege geleitet.