Polizei will Rave-Party räumen

Rund 3000 Menschen hatten sich seit Freitag in einer verlassenen Lagerhalle nördlich der Stadt Modena versammelt, um Halloween zu feiern. - Foto: © ANSA / ELISABETTA BARACCHI

Das „Witchtek“ genannte Event lockte Menschen vor allem aus Norditalien an, viele kamen mit Wohnmobilen angereist, um bis Dienstag durchzufeiern.Rund 100 Polizisten waren im Einsatz, um die Rave Party zu räumen. Sie verhandelten stundenlang mit den Rave-Teilnehmern, um sie zum Verlassen des Geländes zu überreden. Die Polizisten umringten die Lagerhalle.Der neue Innenminister Matteo Piantedosi rief den Präfekten und den Polizeichef von Modena auf, die Rave-Party zu unterbrechen und das Gebiet so schnell wie möglich zu räumen.Der Minister wird dem italienischen Kabinett eine Reihe von Maßnahmen gegen Rave Partys vorlegen. Diese würden wegen des Drogenkonsums der Teilnehmer eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit darstellen, meinte er. In den vergangenen Monaten hatten Rave Partys mit tausenden Teilnehmern für Aufsehen gesorgt.