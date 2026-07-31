Die verstärkten Kontrollen in der Landeshauptstadt waren vom Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet worden. Am Abend wurden die Beamten laut Aussendung der Quästur zu einer Apotheke gerufen, nachdem sich dort offenbar ein Kunde geweigert hatte, ein Medikament zu bezahlen. Zudem habe er sich gegenüber den Mitarbeitern aggressiv verhalten und auch die Polizeibeamten bedrängt und beleidigt. Der 19-jährige marokkanische Staatsbürger wurde wegen Drohung und Beleidigung einer Amtsperson angezeigt.<BR \/><BR \/>In der Nacht kontrollierten Polizisten in der Trientstraße einen 47-jährigen nigerianischen Staatsbürger. Bei ihm wurden laut Aussendung elf Päckchen Heroin, drei Dosen Kokain, eine Dosis Haschisch sowie 125 Euro sichergestellt. Der Mann wurde wegen des Verdachts auf Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt.<BR \/><BR \/>Zudem wurden zwei italienische und vier ausländische Staatsbürgerinnen angezeigt, weil sie gegen ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen haben.<BR \/><BR \/>Zu guter Letzt wurde ein 44-Jähriger aus Albanien von den Beamten kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass er sich irregulär auf dem Staatsgebiet aufhielt. Quästor Giuseppe Ferrari ordnete daraufhin seine Ausweisung an, der Mann wurde zum Flughafen Verona gebracht und reiste von dort nach Albanien aus.