In der Quästur von Bozen hat am Donnerstagvormittag die Übergabe der Abschiedsmedaillen an zehn Mitarbeiter der Staatspolizei stattgefunden, die in den vergangenen Monaten aufgrund des Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand getreten sind. Die Auszeichnungen wurden vom Polizeichef und Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Präfekt Vittorio Pisani, verliehen.<BR \/><BR \/>Quästor Giuseppe Ferrari überreichte die Medaillen und sprach den Geehrten seinen tiefen und aufrichtigen Dank für ihren langjährigen Einsatz aus. Er würdigte ihre Hingabe und ihr Pflichtbewusstsein sowie die Opferbereitschaft, mit der sie im Dienst der Gemeinschaft gestanden hatten.<h3>\r\nDie ausgezeichneten Beamten<\/h3><b>Ivo Plotegher<\/b> trat 1982 in den Polizeidienst ein. Im Laufe seiner Karriere war er an der Polizeischule für Anwärter in Bozen, beim Grenzpolizeisektor in Ponte Chiasso und bei der Verkehrspolizeisektion in Bozen tätig. Zuletzt leitete er die Operationseinheit für Cybersicherheit in Bozen.<BR \/><BR \/><b>Francesco Bosi<\/b> kam 1987 zur Polizei und war zunächst Athlet der Sportgruppe Fiamme Oro in Padua. Nach dem Ende seiner Sportlerlaufbahn wurde er der mobilen Abteilung in Genua und später jener in Bozen zugeteilt. Dort übernahm er während seiner gesamten Karriere operative Aufgaben, vor allem beim Amt für kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Zu seinen Schwerpunkten gehörten Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt und der Schutz besonders schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen.<BR \/><BR \/><b>Corrado Palmarin<\/b> trat 1985 in den Dienst ein und verbrachte seine gesamte Laufbahn in der Provinz Bozen. Er übte verschiedene Funktionen in der Quästur, im Polizeikommissariat Meran und in der Telekommunikationszone aus. Zuletzt war er Leiter der Operationseinheit für Cybersicherheit in Bozen.<BR \/><BR \/><b>Stefano Pasqualon<\/b> trat 1988 in die Polizei ein und wurde nach seiner Ausbildung dem Polizeikommissariat am Brenner zugeteilt. Nach seiner Ernennung zum Inspektor übernahm er verschiedene operative Aufgaben. Er war unter anderem in Bozen, beim Internationalen Kooperationsdienst in Rom und bei der Staatsanwaltschaft Bozen tätig.<BR \/><BR \/><b>Marco Berton<\/b> begann seinen Polizeidienst 1987. Im Laufe seiner langen Karriere erwarb er zahlreiche Spezialisierungen, unter anderem als Munitionstechniker und Schießausbilder. Zudem leistete er einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung des Personals im Polizeipräsidium Bozen.<BR \/><BR \/><b>Renato Schenk<\/b> trat 1985 in den Polizeidienst ein und war bei der Sektion für Post- und Kommunikationspolizei tätig. Zu seinen Aufgaben gehörten die Begleitung von Werttransporten und die Überwachung von Postämtern.<BR \/><BR \/><b>Daniele Visintin<\/b> kam 1987 zur Polizei und wurde nach Abschluss seiner Ausbildung dem Polizeikommissariat am Brenner zugeteilt. Später wechselte er in das Kfz-Zentrum der Staatspolizei. Nach dem Erwerb verschiedener Spezialisierungen im Bereich der Verwaltung und Reparatur von Dienstfahrzeugen war er als Werkstattleiter tätig.<BR \/><BR \/><b>Claudia Cucciardi<\/b> trat 1993 in den Polizeidienst ein und absolvierte ihre Ausbildung an der Schule in Bozen. Anschließend wurde sie dem Personalbüro der Quästur Neapel zugeteilt. 2016 wechselte sie auf eigenen Antrag zur Quästur Bozen und übernahm im Polizeikommissariat Meran die Leitung der Einwanderungsabteilung. Wenig später wurde sie ebenfalls auf eigenen Antrag Leiterin des Bergaufenthaltszentrums in Meran. Diese Funktion übte sie bis zu ihrer Pensionierung aus.