Polizeibilanz einer Bozner Woche: 4 Festnahmen, 7 Anzeigen, beschlagnahmte Drogen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei in der Nähe der Horazstraße auf Bitten zweier Jugendlicher ausrücken, die von einem in Rage geratenen 19-Jährigen verfolgt worden waren. Ein Freund des Angreifers versuchte, ihn zurückzuhalten, doch der junge Mann, ein italienischen Staatsbürger, war völlig außer sich. Möglicherweise hatte er Drogen oder Alkohol zu sich genommen.Die Beamten wollten ihn mitnehmen – da schritt seine Freundin, eine Minderjährige, ein. Sie versuchte, ihn aus dem Polizeiauto zu befreien. Ihr Vater kam hinzu und schaffte es schließlich, sie zur Vernunft zu bringen. Der 19-Jährige trat und schlug im Auto auf dem Weg zur Wache weiter um sich. Dort angekommen, griff er die Polizeibeamten mit Tritten und Schlägen an: Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung wurde er verhaftet. Trotz seines jungen Alters soll er ein recht umfangreiches Vorstrafenregister haben. Raub, Drogenhandel und Widerstand sind darin aufgeführt.Doch auch, nachdem die Beamten ihn zum Haus gebracht hatten, wo er seinen Hausarrest antreten sollte, gab der junge Mann keine Ruhe: Er versuchte wiederum, die Polizisten anzugreifen, bedrohte sie, prahlte damit, ein Experte in Kampfsportarten zu sein. Schließlich flüchtete er. Einige Stunden später wurde er in seiner Wohnung aufgespürt, festgenommen und in das Gefängnis von Verona gebracht.Anfang vergangener Woche wandte sich eine Frau hilfesuchend an die Polizei: 2 Männer hatten ihre Geldbörse in der Bozner Claudia-Augusta-Straße gestohlen. In einem Supermarkt fanden die Polizisten die Täter, die dort seelenruhig mit der Geldkarte der Frau eingekauft hatten. Sie hatten noch persönliche Gegenstände der Bestohlenen bei sich, außerdem eine Jacke, die sie offenbar gerade im Geschäft hatten mitgehen lassen, sowie 2 Scheren. Mit diesen hatten sie die Anti-Diebstahl-Sicherung entfernt. Die beiden wurden wegen Diebstahls, unzulässiger Benutzung der Bankomatkarte und Mitführens von gefährlichen Gegenständen angezeigt.Am Dienstagabend wollte eine Patrouille in der Vintlergasse einen Mann kontrollieren: Beim Anblick der Polizeibeamten warf er seine Tasche auf den Boden und versuchte, sie mit dem Fuß zu bedecken. Darin fanden sich 5,1 Gramm Kokain. Es wurde beschlagnahmt, der Mann wegen Besitzes von Drogen zum Zwecke des Verkaufs angezeigt.Am Donnerstagabend fand im Stadtzentrum eine groß angelegte Operation der Ordnungskräfte statt: Zahlreiche Personen mit Vorstrafen wurden kontrolliert.Eine etwa 30-jährige Frau wurde verhaftet: Sie muss eine 8-monatige Haftstrafe verbüßen. Ein ausländischer Staatsbürger wurde von einem Drogenhund der Finanzpolizei in der Perathonerstraße aufgespürt: 23 Gramm Haschisch hatte er bei sich. Sein Versuch, die Drogen wegzuwerfen, war nicht erfolgreich. Die Beamten stellten die Drogen sofort sicher und beschlagnahmten weitere 2 Gramm Haschisch, die der Mann an einen Landsmann verkauft hatte.In einer Bar am Stadtrand von Bozen identifizierte der Spürhund der Finanzpolizei außerdem einen jungen Mann, der 3 Gramm Haschisch bei sich trug. Die Substanz wurde beschlagnahmt und der junge Mann wegen der Art und Weise, wie die Drogen verpackt und versteckt waren, wegen Drogenhandels angezeigt.Gegen 3 Uhr in der Freitagnacht schritt die Polizei ein, weil aus der Bar „Resia“ laute Geräusche gemeldet worden waren. Sie trafen schnell am Tatort ein und überraschten einen Einbrecher, der die Fenster mit großen, über ein Kilogramm schweren Steinbrocken eingeschlagen hatte. Der Mann, ein 24-jähriger italienischer Staatsbürger, der bereits wegen einer Reihe von Diebstählen in verschiedenen Geschäften bekannt war und im Dezember mehrfach wegen Verstoßes gegen die Quarantänevorschriften angezeigt wurde, wurde festgenommen und in das Gefängnis von Verona gebracht. Außerdem wurde er angezeigt, weil er der vom Quästor von Bozen am 17. Jänner dieses Jahres erlassenen Ausreiseverfügung nicht nachgekommen war, die ein dreijähriges Rückkehrverbot in die Gemeinden Bozen und Meran vorsieht.Am Sonntagabend wurde ein 30-jähriger Tunesier bei einem Einsatz in einem Haus in der Nähe des Bahnhofs durchsucht. In seinem Rucksack fand die Polizei 100 Gramm Kokain, Bargeld, dessen Herkunft er nicht begründen konnte, sowie eine Präzisionswaage mit Drogenspuren und einige Zellophanverpackungen, zur Portionierung von Rauschgift. Auch er wurde verhaftet und in das Gefängnis von Verona gebracht.

