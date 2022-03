Bozen: Dieb stiehlt Taschen aus Luxuswagen – angezeigt

Das deutsche Ehepaar hatte seinen Luxuswagen im Check-in-Bereich eines Hotels geparkt und 2 große Koffer auf dem Rücksitz abgestellt.Auch wenn das Ehepaar ihr Auto nur für 15 Minuten unbeaufsichtigt ließ, gelang es einem Mann trotzdem, sich in dieser kurzen Zeit Zugang in den Wagen zu verschaffen und die Koffer zu stehlen.Die Einsatzkräfte die am Tatort eintrafen, begannen sofort damit, die Umgebung abzusuchen. Nach kurzer Zeit konnten sie nicht unweit vom Tatort die gestohlenen Taschen, aus denen 3 Designerjacken im Gesamtwert von fast 3000 Euro fehlten, ausfindig machen.Nachdem die gesamte Umgebung rundum den Ort des Geschehens untersucht war, sahen sich die Beamten die Aufnahmen der Überwachungskameras an. Der Dieb war schnell ermittelt: ein den Beamten bereits bekannter und mehrfach vorbestrafter Mann.Die daraufhin eingeleitete Fahndung endete am Montag, mit dem Aufspüren des Täters in den nördlichen Vororten der Hauptstadt.Als der Dieb in die Enge getrieben wurde, gab er den Diebstahl zu, den er nach eigenen Angaben in dem verzweifelten Versuch begangen hatte, Geld für die von ihm benötigten Medikamente zu beschaffen.Der Täter kooperierte mit den Beamten und ermöglichte es ihnen so, das Diebesgut, das er unter den Pfeilern eines Viadukts versteckte, zu finden. Im Anschluss daran wurde die gesamte Beute den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben und der Täter angezeigt.