Gegen 1 Uhr nachts wurde ein Polizist, der sich privat in einem Lokal am Obstmarkt aufhielt, auf zwei junge Männer aufmerksam, die trotz Rauchverbots im Inneren des Lokals rauchten. Als er sich als Beamter zu erkennen gab und sie aufforderte, ihre Zigaretten auszumachen, schüttete einer der beiden dem Polizisten ein Getränk über die Kleidung und verließ das Lokal.<BR \/><BR \/>Kurz darauf konnten Einsatzkräfte, die sich in der Nähe befanden, die beiden Männer in der Menge ausfindig machen und kontrollieren. Dabei versuchte einer von ihnen, ein 28-jähriger Algerier mit Vorstrafen und Asylstatus, mehrere Drogenpäckchen unauffällig loszuwerden. Diese enthielten laut Polizei Kokain und Haschisch.<BR \/><BR \/>Bei einer anschließenden Durchsuchung in der Quästur fanden die Beamten in seiner Tasche weitere Dosen Kokain sowie 685 Euro Bargeld, das als mutmaßlicher Erlös aus Drogenverkäufen gilt. Der Mann wurde wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht und Verstoßes gegen ein Aufhalteverbot in Bozen angezeigt.<BR \/><BR \/>Sein Begleiter, ein 25-jähriger Marokkaner mit Asylstatus und Wohnsitz in Trient, wurde wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verwaltungsrechtlich bestraft.<BR \/><BR \/>Im Laufe der Nacht wurde zudem eine 30-jährige Frau aus Tschechien angezeigt, die in der Erbsengasse in stark alkoholisiertem Zustand Passanten und Einsatzkräfte beleidigt hatte.<BR \/><BR \/>Außerdem trafen die Ordnungskräfte am Pfarrplatz auf vier Männer ausländischer Herkunft, die durch ihr Verhalten den Zugang zum Platz behinderten. Sie wurden vom Platz verwiesen.<BR \/><BR \/>Der Einsatz fand im Zuge der regelmäßig durchgeführten Kontrollen statt, die von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet und von Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und MIlitär gemeinsam durchgeführt werden.