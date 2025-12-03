„Der Kalender soll von uns und unseren Geschichten erzählen. Er richtet sich an die Menschen – mit Blick auf jene Zukunft, die wir gemeinsam mit allen aufbauen möchten“, so Polizeichef Vittorio Pisani. <BR \/><BR \/>Jeder Monat stellt eine andere Division der Staatspolizei dar. Die 12 Bilder der Fotografen Guido Stazzoni und Settimio Benedusi stehen für die Stärke der Gemeinschaft, aber vor allem für „den Menschen hinter der Uniform“. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245834_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch die Porträts einzelner Polizistinnen und Polizisten werden ihre Lebensgeschichten, ihre Leidenschaften und auch die Beweggründe erzählt, die sie dazu motiviert haben, diesen Berufsweg einzuschlagen.<BR \/><BR \/> „Es ist wichtig zu zeigen, dass hinter jeder Uniform ein eigener Mensch steht – mit Charakter und ganz persönlicher Geschichte“, betonte Regierungskommissär Vito Cusumano.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245837_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für den Quästor sei von großer Bedeutung, dass mit dem Erlös aus den Verkäufen zwei wichtige Initiativen unterstützt werden: der Plan „Marco Valerio“, der Polizeifamilien mit schwer kranken Kindern unterstützt, sowie das UNICEF-Projekt WASH (Water, Sanitation and Hygiene) in Sambia, das den Zugang zu sauberem Trinkwasser vor allem in ländlichen Regionen sichern soll. Die Wandversion kostet 8 Euro, die Tischversion 6 Euro. Beide sind auf Amazon erhältlich.