Auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari führten die Beamten der Staatspolizei am Wochenende intensive Kontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Dabei wurden mehr als 200 Personen identifiziert.<BR \/><BR \/>Im Bereich der Rombrücke kontrollierten die Polizisten einen 38-jährigen Marokkaner. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein rechtskräftiger Haftbefehl vorlag. Er ist für zahlreiche Diebstähle in Bozen verantwortlich und wurde nun zur Verbüßung einer viermonatigen Haftstrafe in das Bozner Gefängnis überstellt.<h3>\r\nAggression unter Lkw-Fahrern in der Industriezone<\/h3>Am späten Sonntagnachmittag kam es auf einem Parkplatz für Schwerfahrzeuge in der Industriezone zu einem blutigen Zwischenfall. Ein ukrainischer Lkw-Fahrer, der stark alkoholisiert war, wurde von zwei Landsleuten angegriffen und verletzt.<BR \/><BR \/>Dank Zeugenaussagen konnten die beiden Angreifer rasch identifiziert werden; sie wurden wegen Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.<h3>Ladendiebstahl und weitere Verstöße<\/h3>Ebenfalls am Sonntag wurde ein 27-jähriger Marokkaner in einem Geschäft in der Industriezone vom Sicherheitspersonal gestellt. Er hatte versucht, gestohlene Ware in seinem Rucksack zu schmuggeln. Die Beute wurde dem Besitzer zurückgegeben, der junge Mann wegen Diebstahls angezeigt.<BR \/><BR \/>Zusätzlich zu diesen Vorfällen kassierten acht weitere Personen Anzeigen, da sie gegen das vom Quästor erlassene Aufenthaltsverbot für das Stadtgebiet von Bozen verstoßen hatten.