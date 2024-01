Polizeikontrollen in Don Bosco: Illegaler Einwanderer und Straftäter ausgeforscht

Die Carabinieri und die Staatspolizei Bozen haben gemeinsam ihre Kontrollmaßnahmen verstärkt und am vergangenen Donnerstagnachmittag Kontrollen im Stadtteil Don Bosco, insbesondere in Kaiserau und Firmian, durchgeführt.Dabei wurden von den Beamten der Bozner Quästur insgesamt 76 Personen, 35 Fahrzeuge und 8 öffentliche Einrichtungen genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurden die Ermittler auf einen marokkanischer Staatsbürger aufmerksam. Dieser hatte bereits wiederholt gegen seinen Hausarrest verstoßen und wurde, nachdem er erneut die Auflagen missachtet hat, ins Bozner Gefängnis gebracht.Ein weiterer Nicht-EU-Bürger, der weder Papiere noch Aufenthaltsgenehmigung hatte, wurde auf das Polizeipräsidium begleitet und anschließend ins Abschiebezentrum nach Görz (Friaul-Julisch Venetien) überstellt.Zur gleichen Zeit kontrollierten 4 Streifen der Carabinieri in Firmian insgesamt 88 Personen, einige öffentliche Plätze sowie mehrere Lokale, bei denen eine mögliche Schließung von Seiten der Behörden geprüft wird.