Polizeikontrollen: Obstplatz-Schläger kassieren neuerliche Anzeige

Die Beamten der Staatspolizei führten die Kontrollen in Bozen mit Unterstützung der Kriminalitätspräventionseinheit aus Mailand durch. Dabei wurde eine Reihe von Lokalen kontrolliert, die besonders bei Jugendlichen und vorbestraften Personen berüchtigt sind.In der Folge wurden die Kontrollen auch auf das Bozner Bahnhofsviertel und andere Gebiete, in denen es immer wieder zu polizeilichen Vorfällen kommt, ausgeweitet. Insgesamt haben die Behörden 85 Personen und 22 Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen.Bei einer Kontrolle wurden die Ordnungshüter auf 3 junge Männer aufmerksam, die zu der siebenköpfigen Gruppe gehörten, die wegen einer Schlägerei auf dem Bozner Obstplatz im Januar verhaftet worden sind.Der Bozner Quästor Giancarlo Pallini hatte für die Männer bereits vor einiger Zeit ein Verbot erlassen, Versammlungsorte in der gesamten Provinz zu betreten und sich dort aufzuhalten. Zudem sind die Männer verpflichtet, sich täglich bei der Polizei zu melden. Wegen der Missachtung der Auflagen wurden die 3 ausländischen Staatsbürger mit Hilfe einer Carabinieri-Streife ins Polizeikommissariat gebracht, wo sie eine neuerliche Anzeige und eine Geldstrafe erhielten. In den letzten 2 Tagen hat die Polizei in Bozen auch die Ausweisung zweier tunesischer Staatsbürger aus dem Staatsgebiet angefordert. Die 2 Männer hielten sich illegal in Bozen auf und sind beide bereits mehrfach vorbestraft.