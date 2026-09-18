Im Mittelpunkt des Praktikums stand für die Polizeikadetten einen Einblick in den Polizeialltag zu bekommen, u.a. auch in die Arbeit der Spezialeinheiten wie Straßenpolizei und der Abteilung Cybersicherheit. Auch bei routinemäßigen Streifen durften die Kadetten ihre Kollegen in Bozen begleiten.<BR \/><BR \/>Quästor Giuseppe Ferrari hat die Kadetten am Donnerstag empfangen und dabei die Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften in Europa gelobt, insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Italien und Deutschland. „Solche Praktika sind eine hervorragende Gelegenheit, in den Beruf des Polizisten hineinzuwachsen. Der Erfahrungsaustausch komme immer beiden Seiten entgegen“, so der Quästor.<BR \/><BR \/>Das Praktikum in Bozen ging vom 7. bis 18. September.