Die Informationen wurden an mehrere Agenturen verkauft, sagte der Oberstaatsanwalt von Neapel, Nicola Gratteri, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.<BR \/><BR \/>Gratteri erklärte, die beschuldigten Beamten hätten „eine Preisliste“ für die Informationen gehabt, die sie mithilfe ihres Zugangs zu den Datenbanken gestohlen hätten. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen von Gratteris Team ergaben, dass auf geschützte Datenbanken insgesamt 730.000 Mal zugegriffen wurde. Die Kriminalisten erklärten, dass in keinem dieser Fälle der Zugriff durch die dienstlichen Aufgaben der Beamten gerechtfertigt gewesen sei.